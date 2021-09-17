Elektrik faturalarıyla ilgili son dakika kararı! Resmen ertendi, o bölgelerde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatların ertelenmesi hakkında kararın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbilere yapılacak yardımlara dair kanunun ek 13'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."