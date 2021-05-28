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Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı!

28 Mayıs 2021 Cuma - 14:37 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 14:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine ‘alenen hakaret’ suçu kapsamında iddianame düzenlendi.


31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
 

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