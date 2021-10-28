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Ekmeğe zam! 2.5 lira...

28 Ekim 2021 Perşembe - 10:24 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 10:24

Ekmek fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da uzun süredir konuşulan ekmek zammı dün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Ekmek artık her yerde 2,5 liraya satılıyor.


Fırıncıların İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvurusunun ardından İstanbul'da ekmeğe büyük zam geldi.
 
İstanbul'da uzun süredir konuşulan ekmek zammı dün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Ekmek artık her yerde 2,5 liraya satılılıyor.
 
Elektriğe, doğal gaza ve market ürünlerine gelen zamlardan sonra İstanbul'da yaşayanlara bir kötü haber de fırıncılardan geldi. Ekmeğe zam yapmaya hazırlanan fırıncılar, geçtğimiz hafta İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvurdu. Başvuru dün kabul edildi. 
 
200 gram ekmek artık zincir marketlerde 2 liraya satılıyor. 250 gram ekmek de artık fırınlarda ve zincir marketlerde 2 lira. 
 
 

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