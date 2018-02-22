Ehliyet sınav sonuçları belli oldu! (10 Şubat ehliyet sonuçları)

10 Şubat ehliyet sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB resmi sitesi üzerinden ehliyet sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte merakla beklenen 10 Şubat ehliyet sonuçları için sorgulama ekranı...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınavdan 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. Direksiyon sınavının sonuçları da genel olarak aynı gün içerisinde açıklanır ve adaylara bağlı olan kurs tarafından ilan edilir.
2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ
MTSKS-1 10 Şubat 2018
MTSKS-2 21 Nisan 2018
MTSKS-3 4 Ağustos 2018
MTSKS-4 20 Ekim 2018
MTSKS-5 22 Aralık 2018