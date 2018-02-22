Ehliyet sınav sonuçları belli oldu! (10 Şubat ehliyet sonuçları)

10 Şubat ehliyet sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB resmi sitesi üzerinden ehliyet sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte merakla beklenen 10 Şubat ehliyet sonuçları için sorgulama ekranı...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınavdan 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. Direksiyon sınavının sonuçları da genel olarak aynı gün içerisinde açıklanır ve adaylara bağlı olan kurs tarafından ilan edilir.

2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

MTSKS-1 10 Şubat 2018

MTSKS-2 21 Nisan 2018

MTSKS-3 4 Ağustos 2018

MTSKS-4 20 Ekim 2018

MTSKS-5 22 Aralık 2018