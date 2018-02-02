'Dünyanın en yalnız kuşu' öldü

Yeni Zelanda’nın Mana adasında bir kuş, adaya konulan bir kuş heykeliyle 3 yıl boyunca ilişki yaşamaya çalıştı. Hislerine hiçbir zaman karşılık bulamayan Nigel isimli kuş, gerçek aşkı bulamadan sahte kuşların arasında tek başına öldü.

Yeni Zelanda açıklarındaki Mana adası sonu hüzünle biten bir 'aşk hikâyesine' tanıklık etti. Nigel isimli bir sümsük kuşu, adaya başka kuşları çekmek için konulan sahte kuşlardan birine aşık oldu. Nigel, 3 yıl boyunca aşkına karşılık almaya ve ilişki yaşamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Nigel’in cansız bedeni, geçen hafta yapay kuşun yanında bulundu.

Nigel’in cesedini bulan bekçi Chris Bell "Bu hikayenin sonu böyle olmamalıydı gibi geliyor. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm” dedi.

Uzmanlar kuşun ölüm nedenini bulmaya çalışıyor.

Adaya 1976 yılında başka kuşları çekmeleri için betondan yapılan 80 kuş konulmuştu. Gönüllüler tarafından her yıl boyanan kuşların üzerinde diğer kuşları çekmeleri için güneş enerjisiyle çalışan bir ses sistemi de bulunuyor.