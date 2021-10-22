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Dünya sıraya girdi! Bir ülke daha SİHA alacak

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 0:18 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 1:53

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini bildirdi.


Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İdaresinin  bulunduğu bina önündeki meydanda Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır  Birliği Hizmetlerine bütçeden ilk kez satın alındığı belirtilen askeri araçların  teslimi için tören düzenlendi.
 
Taşiyev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye  "Bayraktar TB2" SİHA siparişi verdiklerini ve bunların yakın zamanda kendilerine  teslim edileceğini söyledi.
 
SİHA'ların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşiyev,  "Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de  eğitim gördü. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek." dedi.
 
Taşiyev, Rusya'dan da "Orlan-10" SİHA satın aldıklarını ve keskin  nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirdi.

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Kırgızistan Kamçıbek Taşiyev SİHA Bayraktar TB2
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