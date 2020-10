Dünya genelinde can kaybı 1 milyon 114 bin 633 kişiye ulaştı

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya ’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 224 bin 362 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 153 bin 690’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Arjantin ’de toplam vaka sayısı 979 bin 119’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 107 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya ’da toplam vaka sayısı 952 bin 371’e ulaşırken can kaybı ise 28 bin 803 olarak açıklandı. Peru ’da toplam vaka sayısı 865 bin 549 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 702 olduğu rapor edildi.