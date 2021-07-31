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Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:00 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 17:03

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 104 milyon dozu geçti.


Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine  göre, Çin 1 milyar 640 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi  461 milyon 518 bin ile Hindistan, 344 milyon 930 bin ile ABD, 140 milyon 170 bin  ile Brezilya, 92 milyon 50 bin ile Almanya, 84 milyon 740 bin ile İngiltere, 84  milyon 10 bin ile Japonya, 72 milyon 992 bin ile Türkiye, 72 milyon 670 bin ile  Fransa, 68 milyon 190 bin ile İtalya, 66 milyon 950 bin ile Endonezya, 65 milyon  630 bin ile Meksika, 60 milyon 996 bin ile Rusya ve 55 milyon 710 bin ile İspanya  izledi.
 
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 104 milyon  dozu geçti.
 
Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 72 milyon  992 bin 218 doz aşı yapıldı.
 
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke  genelinde 40 milyon 945 bin 700 kişiye ilk doz, 27 milyon 172 bin 830 kişiye  ikinci doz aşı uygulandı.
 
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19  aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik  edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına  gelmiyor.
 
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre,  dünya genelinde vaka sayısı 198 milyon 165 bini aştı, 4 milyon 227 binden fazla  kişi hayatını kaybetti.

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