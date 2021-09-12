Donbas'ta bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada gece yarısından itibaren ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığı duyuruldu.

Ayrılıkçıların Donbas'ın New York , Nevelskoye ve Verhnetoretskoye bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dün de ayrılıkçıların saldırılarında 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetmiş, 10 asker yaralanmıştı.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev 'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.