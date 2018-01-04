Donald Trump'ın restine cevap

Pakistan Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı eleştiren mesajıyla ilgili, "Tarih bize ABD'ye körü körüne güvenmememiz gerektiğini öğretti" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Trump'ın Pakistan 'ı hedef alan açıklamasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Pakistan'ın terörle mücadelede ABD 'ye verdiği destek nedeniyle birçok bedel ödediğini belirten Asıf, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı bize 'Siz ne yaptınız?' diye soruyor. Size askeri üslerimizi açtık. Afganistan 'daki ABD askerlerinin silah ve mühimmat ikmali bizim topraklarımız üzerinden yapıldı. Binlerce sivil ve askerimiz sizin başlattığınız savaşın kurbanı oldu."

Ülkesinin, terörle mücadelede ciddi yol katettiğini ve son 4 yılda terörün yol açtığı molozları temizlemeye devam ettiklerini aktaran Asıf, "Geçmiş bize ABD'ye körü körüne güvenmemiz gerektiğini öğretti. Verdiğimiz mücadeleden memnun olmayabilirsiniz ama ülkemizin itibarını daha fazla pazarlık konusu yapmayacağız" ifadelerine yer verdi.