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Donald Trump'ın restine cevap

04 Ocak 2018 Perşembe - 10:25 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 10:39

Pakistan Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı eleştiren mesajıyla ilgili, "Tarih bize ABD'ye körü körüne güvenmememiz gerektiğini öğretti" dedi.


Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf,  Trump'ın Pakistan'ı hedef alan açıklamasına Twitter  hesabından tepki gösterdi.
 
Pakistan'ın terörle mücadelede ABD'ye verdiği destek nedeniyle birçok  bedel ödediğini belirten Asıf, şunları kaydetti:
 
 
"ABD Başkanı bize 'Siz ne yaptınız?' diye soruyor. Size askeri  üslerimizi açtık. Afganistan'daki ABD askerlerinin silah ve mühimmat ikmali bizim  topraklarımız üzerinden yapıldı. Binlerce sivil ve askerimiz sizin başlattığınız savaşın kurbanı oldu."
 
Ülkesinin, terörle mücadelede ciddi yol katettiğini ve son 4 yılda  terörün yol açtığı molozları temizlemeye devam ettiklerini aktaran Asıf, "Geçmiş  bize ABD'ye körü körüne güvenmemiz gerektiğini öğretti. Verdiğimiz mücadeleden  memnun olmayabilirsiniz ama ülkemizin itibarını daha fazla pazarlık konusu  yapmayacağız" ifadelerine yer verdi.
 
 
Trump, 1 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin son 15  yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise  liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir  şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge  sağlıyorlar. Artık yok" ifadelerini kullanmıştı.
 
  
 

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Pakistan Donald Trump mesaj
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