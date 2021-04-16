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Doğal gaz tarifeleriyle ilgili flaş açıklama!

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 9:24 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 9:27

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 6 doğal gaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.


EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Kırgaz Kırıkkale  Kırşehir Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Polgaz Polatlı Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Selçuk Doğal  Gaz Dağıtım AŞ, Sürmeli Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Udaş Uşak Doğal  Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, 2017 ile 2021 arasını kapsayan ikinci tarife  uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.
 
Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri  yeniden düzenlendi.

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