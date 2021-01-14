Doğal gaz, elektrik ve su faturaları ile ilgili flaş detay! 643 lira...

Doğal gaz, elektrik ve su faturaları ile ilgili herkesi yakından ilgilendiren detay. 643 lira cebinizde kalabilir. Faturayı büyük oranda düşürüyor. Çoğu kişi bilmiyor. Elektrik faturasına klasik ampul yılda 689.4 TL, LED ampul ise 46.08 lira olarak yansıyor. Yani öncelikli olarak evdeki ampulleri değiştirmeniz size yılda 643.43 lira gibi büyük bir kar sağlayacak. Öte yandan doğal gazda düzenli bakımlarla yüzde 30 tasarruf sağlayabilirsiniz. Küçük detaylara dikkat ederek suyu da çok verimli şekilde kullanıp yine faturada olumlu etkisini görebilirsiniz.

Türkiye'de yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hepsini fark etmeden yapıyoruz ama bu yaptıklarımız faturaya olumsuz şekilde yansıyor. Yıllık olarak hesapladığımızda yüksek faturalar ödemiş olduğumuz gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Elektrik faturasından sadece LED ampulle bile yılda 643 lira kar yapabiliyoruz. Doğal gaz, elektrik ve su faturaları ile ilgili önemli detaylar var. Bu faturaları nasıl düşürebiliriz? İşte hepsinin tek tek yanıtı...

Evinizde kullandığınız elektronik eşyaların ne kadar elektrik tükettiğini biliyor musunuz?

49 inc LED ekran televizyon günde 5 saat çalıştığında ayda 10.43 TL ediyor. Malum evdeyiz, televizyonunuz günde 12 saat çalışıyorsa bunun faturadaki karşılığı 25 TL.

Haftada 2 kez, 2 saat çalışan ütünüz ayda 31.62 TL tutarak adeta faturanızı yakıyor. Bu arada ütü alırken buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek olanı tercih edin ki yüksek ısı kullanmak zorunda kalmayın.

Kış aylarındayız ve vücudumuzu sağlam tutmalıyız anlıyorum ancak duştan sonra saçınızı 2 havlu ile iyice kurutun. Haftada 7 gün, 12 dakika çalışan saç kurutma makinesinin harcadığı enerjinin karşılığı 9.36 TL.

Fırından gelen mis gibi kokulara karşı durmak zor tabii ama çalışan fırının kapağını sakın açmayın. Zaten haftada 1 kez çalışan fırın ayda 11.40 TL harcıyor, bir de siz kapağı açıp kapadıkça yüzde 20 enerji gidiyor. Kekler, poğaçalar değil de sizin fatura kabarıyor.

FATURAYA NASIL YANSIYOR?

Evden çalışıyorsunuz ve mesai boyunca bilgisayarınız şarjda. Sizce ne kadar elektrik harcıyordur? Ben söyleyeyim. Haftanın her günü, günde 8 saat çalışan bilgisayar ayda 15.32 TL elektrik tüketir.

Dikkat! Telefon ve bilgisayarı şarja takmasanız dahi şarj cihazınız prizde olduğu sürece elektrik çekmeye devam eder.

520 litre, A+ buzdolabı ayda 22.47 TL harcar. ‘Yok artık buzdolabından tasarruf olur mu?’ demeyin.

Tabii ki olur. Buzdolabınızın hava deliklerini tencerelerle kapatmayın ki hava akışını sağlamak için daha az enerji harcasın.

Her gün 12 dakika çalışan su ısıtıcısı ayda 9.36 TL demek. Evdeki herkes ayrı ayrı su ısıtırken bir daha düşünsün.

Ev ahalisi ayrı odalarda, ışıklar açık, oyun oynayan, bilgisayarı açık unutan, televizyonu ‘ses olsun’ diye açan… Enerjiyi kullanırken de düşünün istek mi, ihtiyaç mı diye. Odadan çıkarken ışıkları kapatın kullanmadığınız oyun konsolu, televizyon, bilgisayar ne varsa kapatın. Elektronik eşyalar bekleme modunda dahi elektrik tüketiyor.

YILDA 643 LİRA CEBİNİZDE KALSIN

Elektronik cihaz almadan önce enerji tasarruflu olup olmadığına bakın. A+ ürünler çevreci ürünler olarak geçiyor ve bu sayede daha fazla tasarruf etmeniz mümkün.

Akıllı tarife uygulamasını kullanmıyorsanız, elektrik faturanız tüm gün aynı birim fiyattan hesaplanır. Çamaşırlarınızı saat kaçta yıkadığınızın bir önemi olmaz.

Klasik ampul ve LED ampul arasındaki büyük farka gelelim. Her gün 5 saat çalışan 3 adet klasik ampul ayda 19.15 TL harcarken, her gün 5 saat çalışan 3 adet LED ampul ayda 1.28 TL harcıyor!

Evinizdeki 9 adet klasik ampul senede 689.4 TL harcıyor, 9 LED ampul ise senede 46.08 TL harcar.

Arada 643.43 TL fark var. Yorum sizin. Fiyatlar farklılık gösterebiliyor ama klasik ampulü 4 TL’ye, LED ampulü 8 TL’ye bulabilirsiniz.

YÜZDE 30'A VARAN TASARRUF

Gece kombiyi kapatıp sabah açarak, evden çıkarken kapatıp eve gelince çalıştırarak tasarruf olmaz!

Evinizin taban, tavan ve duvarları soğur ve ısınması için de kombi daha fazla çalışır. Sonuç: Boşa giden çaba. Kombiyi gece kısmanız daha doğru.

Kombi ne zaman kapatılmalı? 1 günden uzun süre dışarı çıkacaksanız kombiyi kapatabilirsiniz ancak birkaç saat için dışarıya çıkıyorsunuz dereceyi belli seviyeye düşürebilirsiniz.

Petek ve kombi bakımını düzenli olarak yaptırarak hem yüzde 30’a varan tasarruf sağlayın hem de kombinizin ömrünü uzatın.

Kalorifer peteklerinin önüne koltuk, masa, sandalye koymayın. Sıcak hava evin içinde dolaşsın, yüzde 15 tasarruf sağlayın.

Binanızda yalıtım var mı? Eğer yoksa, yüzde 40’larda tasarruf sağlamak için bir sonraki kışa şimdiden hazırlanın apartman olarak karar verin.

Pencereleriniz tek camsa ısı kaybından korunmak için pencere, kapı yalıtımını siz de yapabilirsiniz. İnternet sitelerinde dahi bu araç gereçler satılıyor.

Evinizde doğalgaz sobası kullanıyorsanız, filtresini her ay mutlaka temizleyin.

SU FATURASINI DÜŞÜRÜN

Çamaşır makinenizi haftada bir kez daha az çalıştırarak yılda 473 damacana su tasarruf edebilirsiniz. Bu arada haftada 4 kez, yaklaşık 2.5 saat çalışan çamaşır makinesi ayda 10.68 TL elektrik harcıyor. Hem suyu hem de elektriği verimli kullanın.

Duşta suyun ısınmasını beklerken 15 litre su boşa gidiveriyor. Soğuk suyu bir kovaya doldurun, temizlik yaparken kullanın.

Dişlerinizi fırçalarken musluğu açık bırakırsanız ikinci dakikada 25 litre su israf edersiniz. Yazık, günah!

Uzun uzun banyo keyfi yapmayın. Hem cildinize hem cebinize hem de çevreye zarar.

Her yeri temiz, ferah görmek istediğinizi biliyorum ama balkonları yıkamanız şart değil, silin.

Bir araştırmaya göre, ülkemizin yüzde 71’i bulaşığı makineye koymadan ön yıkama yapıyor. Bu işlem; zaman, para ve kaynak israfı demek.

Aynı araştırmaya göre; tüketicilerin üçte ikisi bulaşık makinesini haftada 5 kez çalıştırıyor. Haftada 5 kez çalışan A+ bulaşık makinesi ayda 16.74 TL elektrik harcıyor.

Damlayan musluğu tamir ettirin, azıcık su demeyin. Saniyede bir damla damlayan musluk, yılda yaklaşık 53 damacana suyun israfına neden oluyor. Bu 5035 bardak su demek.

4 kişilik bir ailenin her bireyi günde bir kez amacı dışında sifon çekerse yılda yaklaşık 842 damacana su israf oluyor. Özlem Denizmen/Posta