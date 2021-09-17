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Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

17 Eylül 2021 Cuma - 0:07 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 0:07

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.


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