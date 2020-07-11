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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Diyanet İşleri Başkanlığı'na flaş atamalar

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:14 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 9:33

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin görevlendirme ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin görevlendirme ve  atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına  Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı görevlendirildi.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, aday  tespit kurulunca seçilenler arasından belirlenen Din İşleri Yüksek Kurulu  uzmanları Dr. Medet Coşkun, Dr. Bilal Esen ve İdris Bozkurt ile Hartum  Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent Dadaş, Diyanet İşleri  Uzmanı Mustafa Irmaklı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural atandı.
 
Ayrıca aday tespit kurulunca seçilenler arasından belirlenen Atatürk  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, Ankara  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Kütahya  Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis  Aydemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah  Kahraman, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner  Gündüzöz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir ile ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri arasından  belirlenen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı  Mehmet Günay, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim  Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami  İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Avcu görevlendirildi.

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