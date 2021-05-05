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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:44 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 16:44

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde namaz kılmak isteyen kadınlara yönelik bir kişinin tavrına ilişkin, "Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır. 90 bin camimizi mümkün olduğunca bütün milletimize hizmet eder hale getirmenin gayreti içerisindeyken, marjinal, bir yerde olan bir olayı böyle büyütmek doğrusu bizi üzmüştür." ifadesini kullandı.


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, A Haber'de  yayınlanan "Sahur Vakti" programına katılan Erbaş, geçen yıl olduğu gibi bu sene  de ramazanın salgının gölgesinde geçtiğini belirtti.
 
Erbaş, ramazanda camilerde cuma ve vakit namazlarının kılınabildiğini,  teravih namazını ise ailelerin evlerde çocuklarıyla birlikte kıldığını  hatırlattı.
 
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde namaz  kılmak isteyen kadınlara yönelik bir kişinin tavrını değerlendiren Erbaş, şunları  kaydetti:
 
"Ebru Hanım, bir hoca hanım, öğretmen. Olay kendisiyle ilgili değil.  Ben kendisine telefon ettim, görüştüm, üzüntümü paylaştım. Onun anlatması şöyle,  oradaki itiraz eden beyefendi, zannediyorum bir başka kadın topluluğuna 'Camide  sizin ne işiniz var' tarzında karşı çıkınca, Ebru Hanım, diğer hanım kardeşimizi  savunmak için devreye girmiş. Yoksa kendisiyle alakalı bir şey değil. Tabii  üzüldük, böyle bir olay keşke olmasaydı. Marjinal bir şey. Bizim 90 bin camimiz  var. 90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var. Biz, camilerimizi  kadınlarımızın ibadetine uygun hale getirmek için canla başla gayret ediyoruz."
 
"Taksim Camisi ramazandan sonra çok gecikmeden açılacak"
 
Erbaş, Başkanlığın yaklaşık 30 bin civarında kadın Kur'an kursu  öğreticisi ve hocası, 1000 civarında kadın vaizi, 71 ilde kadın müftü yardımcısı  bulunduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:
 
"Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır. 90 bin  camimizi mümkün olduğunca yani kadın erkek ayrımı yapmadan, çocuk genç-yaşlı  ayrımı yapmadan bütün milletimize hizmet eder hale getirmenin gayreti  içerisindeyken, marjinal, bir yerden olan bir olayı böyle büyütmek doğrusu bizi  üzmüştür. Biz bunun tam tersi için gayret ediyoruz."
 
Taksim Camisi'nin ramazandan sonra çok gecikmeden açılacağını duyuran  Erbaş, "Taksim Camisi'nin müştemilatı da o bölge insanları için, hepimiz için çok  önemli olacak. Cami kütüphanesi, kitabevi, kültür etkinliklerinin yapılabileceği  salonlarla orası tam bir kültür merkezi, bir külliye olacak." değerlendirmesini  yaptı.
 
  
 

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş diyanet açıklama
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