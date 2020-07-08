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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere'ye gidiyor

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:05 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 10:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İngiltere'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu'nun, İngiliz  mevkidaşı Dominic Raab ile yapacağı görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil  Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele  alınması öngörülüyor.
 

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere
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