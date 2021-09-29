Dilan Çıtak annesine kefil oldu evine haciz geldi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak için geçtiğimiz yıl özel bir bankadan 500 bin liralık kredi çekildi. Çıtak da söz konusu kredi için kefil oldu. Ancak kredi taksitleri ödenmeyince banka ihtarname gönderdi, ardından da icra müdürlüğüne başvurdu.

Dilan Çıtak’ın annesi için bankadan 500 bin lira kredi çekildi. Taksitler ödenmeyince Dilan Çıtak’ın başı derde girdi.

Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak için geçtiğimiz yıl özel bir bankadan 500 bin liralık kredi çekildi. Çıtak da söz konusu kredi için kefil oldu. Ancak kredi taksitleri ödenmeyince banka ihtarname gönderdi, ardından da icra müdürlüğüne başvurdu.

Banka borca karşılık, kefil olan Dilan Çıtak'ın üstüne kayıtlı Fatih'teki evin satışını istedi. Konuyla ilgili GÜNAYDIN'a konuşan Dilan Çıtak, "O para annem için çekildi. Ben de kefil olmuştum. Borcu annem halledecek" dedi.