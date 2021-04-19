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Dijital para ile ilgili flaş adım! Harekete geçildi

AA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 20:41 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 20:41

Dijital para kullanımı ile ilgili yeni bir adım atıldı. Son yıllarda birçok kişi tarafından yakından takip edilen kripto para piyasasını hareketlendirecek karar İngiltere'den geldi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve İngiltere Hazinesi'nin, bir merkez bankası dijital para birimi oluşturma olasılığını değerlendirdikleri bildirildi.


BoE'den yapılan açıklamada, İngiltere Hazinesi ve BoE'nin, merkez  bankası tarafından hanehalkı ve işletmelerce kullanılmak üzere dijital para  (dijital pound) olasılığını koordine etmek için bir görev gücü oluşturduğu  belirtildi.
 
İngiltere'de dijital paranın ihracına karar verilmediğine işaret  edilen açıklamada, dijital pounda karar vermeden önce paydaşlarla riskler ve  faydalar hakkında görüşmeler yapılacağı bildirildi.
 
Açıklamada, ülkede olası dijital paranın, nakit para ve banka  mevduatlarının yerine geçmeyeceği, ayrı bir varlık olacağı kaydedildi.
 
Uluslararası Ödemeler Bankası'na (BIS) göre, dünyada en az 52 ülke  kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.
 
  
 

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