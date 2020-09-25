Devletten karşılıksız para! Başvurmak yeterli

Milyonlarca vatandaşı ekonomik anlamda rahatlatmak adına ikinci sosyal hamle de devreye giriyor. Atılacak adımlarla birlikte işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ihtiyaca göre uzatılacak. Geliri düşük olan vatandaşa 1.000 liralık destek sürecek. Kısa çalışma dönemi için borçlanma, vergi-prime yapılandırma masaya yatırılacak.

Vatandaşları fert fert güçlü tutmak, gelirini korumak, kayıpları telafi etmek için ikinci sosyal hamle de devreye giriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, atılacak adımlara ilişkin detayları şöyle anlattı:

İHTİYACA GÖRE UZATMA

Kısa çalışma ödeneğinden çok büyük bir oranda vazgeçildi. Normalleşme desteğine henüz tam geçmeyen ulaştırma ve turizm. İhtiyaç olursa kısa çalışma (sektörel) ve fesih kısıtı uzatılır.

BORÇLANMA FIRSATI

Kısa çalışma sırasında yatırılmayan primler için borçlanma konusuna bakacağız.

1.000 TL YARDIMA DEVAM

Sosyal destek programı Faz3 e-Devlet üzerinden devam ediyor, ödemeler yapılıyor.

YENİ SÜRÜM İSTİHDAM PAKETİ

İstihdam paketi yeni sürümle tekrar gelecek. Pakette esnek çalışma olacak. Özellikle pandemi döneminde kadınlar yarı zamanlı çalışarak çocuğuna da bakmak istiyor.

İşten çıkarma yasağı, kısa çalışma ihtiyaca göre uzatılacak.

Geliri düşük olan vatandaşa 1.000 liralık destek sürecek.

Prim borcu olanlara ücretsiz sağlık hizmeti Aralık'tan sonra da verilecek.

Yeni sürüm istihdam paketi esnek çalışmayla Ekim'de Meclis'e gelecek.

İstihdam paketiyle 50 yaş üstüne ve gençlere işte fırsat kapısı açılacak.

Kısa çalışma dönemi için borçlanma, vergi-prime yapılandırma masaya yatırılacak.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE DESTEK

"Yaklaşık 3 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınına Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından aylık 1.000'er lira ödeme yapılıyor. Bugüne kadar 6 ödeme ile toplam 17 milyon 898 milyon lira hesaplarına yatırıldı. Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan paraların yüzde 90'ı da dağıtıldı."