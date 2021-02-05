Devlet Su İşleri (DSİ) personel alıyor! DSİ 8 ilde sınavsız sözleşmeli personel alacak!

Şanlıurfa, Van, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. DSİ, Erzurum Kars ve Artvin 'de sözleşmeli personel alacak. Peki, Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ avukat alımı 2021 başvuru şartları...

DSİ SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMI İLANI YAYINLADI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün'nün Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il ve sayıları belirtilen 12 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas s alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlanda başvuru yapacak adayların öğrenim durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS'te kayıtlı olması gerektiği uyarısı yapıldı. Adayların başvuruda bulunacakların e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden öğrenim durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Şayet e-Devlette kayıtları yok ise mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işleri ile irtibata geçerek YÖKSİS’e kayıtlarının yapılmasını sağlamaları ve kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvurular, elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 09.00’ da başlayacak, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecek.

DSİ AVUKAT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak.

c) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.

e) Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

f) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS -P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.