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Devlet Bahçeli'den seçim barajı açıklaması! 'Yüzde 7 olarak tescillenmiştir'

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 14:58 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 16:32

Son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın baraj kararının yüzde 7 olarak tescillendiğini açıkladı.
Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 olacağını açıklamıştır. Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir" dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın  seçim barajı kararının yüzde 7 olarak tescillendiğini, artık başka bir  değerlendirmeye gerek kalmadığını ifade etti. 
 
Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ağustos itibarıyla ABD'nin  Afganistan'da konuşlandırdığı askeri unsurlarını çekme ve iş birlikçilerini  tahliye işleminin büyük oranda tamamlandığını, geride birbirine girmiş, duygusal,  fikri ve siyasi temelde bölünmüş bir ülke tablosu bırakıldığını belirtti.
 
ABD Başkanı Joe Biden'ın "olağanüstü başarılı" sözleriyle tevile  çalıştığı, gerçekte son derece ilkel, oldukça kaotik, bir o kadar da acıklı  tahliye manzaralarının insanlığın hafızasına mıh gibi çakıldığını anımsatan  Bahçeli, başarı diye takdim ve teşhir edilen siyasi ve askeri faaliyetlerin,  aslında yıkımın perdelenmesinden, 20 yıl süren ağır bir işgali makyajlama  pişkinliğinden başka bir manaya gelmediğinin altını çizdi.
 
Afganistan'ın emperyalizmin açtığı şiddet kulvarına hızla  yuvarlandığına, adım adım genişleyen kavga ve iç karışıklıklar ortamına vahim  derecede yuvalandığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:
"21'inci yüzyıl dünyasında Afganistan'da yaşanan trajediler,  ülkelerinden korkuyla kaçan insanların mahvı perişan halleri küresel vicdanı  sızlatmakla kalmamış, insanlığın bugüne kadarki evrensel değer ve kazanımlarını  tehlikeli şekilde boşluğa düşürmüştür.
 
Uçak tekerlerine sarılıp gelecek arayanların, sonra da tutunamayıp  metrelerce yükseklikten aşağıya düşenlerin feci akıbetleri, yalnızca  Afganistan'ın değil, bir bakıma bulanık ve çalkantılı dünya düzeninin de dehşet  simgesi haline gelmiştir. ABD Başkanının strateji değişikliği olarak açıkladığı  askeri çekilmenin, gerçek mi yoksa göz boyama mı olduğu elbette yakında daha da  netlik kazanmış olacaktır. Çünkü ABD politikalarının bir görünen ve gösterilen  yüzü varken, bir de arka planda, sahne ve sütre gerisinde asıl maksat ve emelleri  muhtevasına alan zalimane uygulamaları, sinsi ve gizli projeleri hakim ve  havidir. Bunu görmek için dış politika duayeni olmaya gerek yoktur. Sadece  geçmişin, bölgesel ve küresel gelişmelerin istikamet boyutunun incelenmesi bile  pek çok şeyi çarpıcı şekilde gözler önüne serecektir."
 
Biden'ın dünkü açıklamasında, "terör neredeyse orada peşine düşeceğiz"  sözlerinin dayanaksız, temelsiz, tutarsız ve gerçeklerle ters olduğunun altını  çizen Bahçeli, "Aynı ABD'nin sınırlarımızın hemen yanı başında, terör örgütü  PKK/PYD/YPG'den sözde sınır tugayı kurma girişimi ne hukuk açısından ne  insanlığın müktesebatı bakımından ne de dostluk ve müttefiklik zaviyesinden kabul  edilemez bir çirkeflik, izahı yapılamayacak bir çirkinliktir." ifadesini  kullandı.
 
"En küçük meşruiyeti bulunmamaktadır"
Irak ve Suriye'nin yanında, Afganistan'ın da toplumsal ve siyasi  bölünme tüneline hapsolmasının yegane müsebbibinin emperyalizmin kanlı komploları  olduğuna işaret eden Bahçeli, Türkiye'nin inanç, kültür ve tarih bağlarıyla  ilişki kurduğu kardeş ülkelere karşı ihmal ve inkar edilemez sorumlulukları  olduğuna herkes itiraz etse bile MHP'nin ısrarla söylemeye devam edeceğini  vurguladı.
 
Bahçeli, Türkiye'nin karşılıklı sınırlarını paylaştığı ülkelere ilave  olarak, tarihin derinliklerinden gelen yakınlığı ve yapıcı diyalogları olan  Afganistan gibi ülkelerin de istikrarının, güvenliğinin, iç barışının ve huzur  ortamının her zaman müdafaa edilmesi gerektiğini belirterek, açıklamasını şöyle  sürdürdü:
"İstismarcı ve iradesi mefluç CHP yönetimiyle, aklı ve siyasi anlayışı  esir düşmüş İP yönetiminin, aynı şekilde terörizmin siyaset devşirmesi olan  HDP'nin neyi iddia ettiğinin, ne söylediğinin maşeri vicdan nezdinde herhangi bir  karşılığı, en küçük meşruiyeti bulunmamaktadır. MHP olarak 16 Ağustos 2021  tarihinde yaptığımız, beş maddelik teklifimizi de içeren 'Afganistan'daki  Gelişmeler ve Düzensiz Göç' başlıklı yazılı basın açıklamasının sonuna kadar  arkasında olduğumuz meşrebi lekeli siyasi muhataplar ve sicili karanlık  yazar-çizer ve çeyrek porsiyon aydınlar tarafından özellikle bilinmelidir.
 
Bizim açıklama ve düşüncelerimizin hükümetin siyasi tasarrufuyla  çeliştiğini, bu vesileyle Cumhur İttifakı'nda anlaşmazlık çıktığını iddia eden  güdük ve sefil akıl sahipleri, değişen ve gittikçe ağırlaşan şartları dikkate  almayan bir dış politika uygulamasının maceracı ve marazi sonuçlara kapı  aralayacağını öngöremeyecek kadar gerçeklerden kopmuşlardır. CHP Genel  Başkanı'nın bugün sabah bir televizyon kanalında 16 Ağustos 2021 tarihli yazılı  basın açıklamamızdan bazı bölümleri aynısıyla okuması kendisi adına bir gelişme,  ancak hatalı yorumu ve kasti çarpıtma hevesi de cehaletinin bir oyunudur. Hiç  kuşkusuz Türkiye, Afganistan'da bulunmalıdır. En azından düzensiz göç  hareketliliği kaynağında engellenmelidir."
 
Türkiye'nin, Afganistan'ın birliğine, dirliğine ve toplumsal dengesine  azami ölçülerde destek vermesi gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, bunun ön  şartının ise cari şekilde egemen olan yüksek risk ve tehditlerin yatışmasına ve  yumuşamasına bağlı olduğunu dile getirdi.
 
"Türkiye'ye kurulmuş tuzaktır"
"Laçkalaşmış CHP sözcüsünün, 'Afganistan'da şu anda en bol olan terör  ve uyuşturucudur. Türkiye'yi böyle bir coğrafyaya sokmak için bu ısrar neden?'  sorusu kendi içinde tuhaflıklarla, tezatlarla ve tamiri imkansız yoz bakışlarla  doludur." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:
"Bu sözcü müsveddesinin Afganistan'a bakınca uyuşturucu ve terör  görmesi, talihsiz ve telifi mümkün olmayan bir savrulma halidir. Bizim baktığımız  yerde soydaşlarımız vardır, din kardeşlerimiz vardır, Milli Mücadele yıllarından  bu yana kurulan dostluk ve kardeşlik köprüleri alenen görülmektedir. Bu  zavallının zırvalarını amiri ve emri altında olduğu Kemal Derviş bile  düzeltemeyecek, o bile düştüğü dipsiz uçurumdan kurtaramayacaktır. Türkiye  ekonomisinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümesi CHP yönetimini  kuvvetle muhtemel yasa büründürecek, yeni iftiraların, yeni yalanların, yeni  karalama kampanyaların peşine düşmelerini tahrik ve teşvik edecektir."
 
Zillet ittifakının Türkiye'ye kurulmuş tuzak, iradelerinin ise yabancı  başkentlerin kontrolünde olduğunu belirten Bahçeli, "Diğer yandan seçim barajının  'yüzde 5 mi, yüzde 7 mi olsun' tartışmaları lüzumsuz emek ziyanıdır. Cumhur  İttifakı'nın iki ana partisi, kurulan bir komisyon marifetiyle, seçim sistemi ve  barajın oranı hususunda samimi ve iyi niyetli şekilde görüşmeler yapmışlardır.  Televizyon ekranlarında bilirkişilik taslayan kerameti kendinden menkul  şahıslarla, gazete köşelerinde ahkamlar kesen bazı kalem sahiplerinin seçim  barajı etrafında anlamsız tartışmaları körüklemek istedikleri anlaşılmaktadır."  ifadesine yer verdi.
 
Cumhur İttifakı'nda sanki bir görüş ayrılığı varmış gibi ima, ihsas ve  hatta iddia içinde olanların bulunduğuna dikkati çeken Bahçeli, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta  bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 olacağını açıkladığını hatırlattı.  Bahçeli, "Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla  noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir.  Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır." açıklamasında bulundu.
 
"Orta Asya ruhu Türkiye'ye tarihi fırsatlar sunuyor"
"Siyasi gündemi meşgul eden sadece seçim sistemi ve barajın ne olacağı  değil, zillet ittifakının siyasi düşkünlüğü, bu zihniyetin üslubuna ambargo koyan  tehlikeli kirliliktir." vurgusu yapan Bahçeli, şöyle devam etti:
 
"İP Başkanının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını, rahmetle  andığımız kutlu hünkarımız Fatih'e benzetmesi, bu şahsı ikinci Fatih diye tarif  etmesi, buna karşılık oy vermeyen milyonlarca vatandaşımızı Bizans ve Haçlı diye  yaftalaması korkunç ve kahredici bir seviyesizlik, duvarlara 'zulüm 1453'de  başladı' yazan soysuzlara ikramdır. Siyasi eğilim ve gönül verdiği partisi ne  olursa olsun hiçbir vatandaşımız böylesi bir izansız ve itibarsız dile müstahak  olamayacaktır."
 
Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde rant, ihale ve çıkar  ittifakı kuranların taksit taksit diyet ödeme kuyruğuna girdiğini kaydederek, şu  değerlendirmelerde bulundu:
"Bir başka husus da şudur, İmamoğlu'ndan Fatih çıkarmak için kendini  paralayan, tellere tutunduğu gibi bu şahsa da tutunan İP Başkanı, CHP Genel  Başkanlığı koltuğuna esasen kimi layık gördüğünü de açık etmiştir. Bundan sonrası  kuşkusuz Kılıçdaroğlu'nun meselesidir. Cumhurbaşkanı adaylığı etrafında süren  rekabet anlaşılan gittikçe kızışmış, taraflar, talipler öne çıkmak, loş sahne  ışıklarının altında tek kalmak için kıyasıya çatışmaya başlamışlardır. Zillet  ittifakının ne yapacağı, kimi aday göstereceği ilgi ve merak sahamız dışındadır.  Onlar birbirine çelme takmak için uğraşırken, eş anlı olarak Türkiye'yi de  çelmelemek, önünü kesmek için mücadele halinde oldukları görülmektedir."
 
Türk milletinin ucuz işporta siyaset taktiklerine, Türkiye  düşmanlarına maşalık ve muhiplik yapan siyasi çürümüşlere müsaade etmeyeceğinin  altını çizen Bahçeli, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasının  30'uncu yıl dönümünde, uyanan Orta Asya ruhunun Türkiye'ye tarihi fırsatlar  sunarken, yadsınamayacak sorumluluklar da yüklediğine işaret etti.
 
"Geleceğin rotasını Cumhur İttifakı çizecek"
Bu şuurla geleceğin hem Batı'nın hem de Doğu'nun kucaklanmasıyla çok  daha parlak, çok daha güven verici bir seviyeye çıkacağını dile getiren Bahçeli,  şunları kaydetti:
"Aynı anda hem Ortadoğu'da hem de Orta Asya'da Türkiye çekim gücü,  ağırlık merkezi, mihenk taşı, istikrar abidesi, gönülleri ve hedefleri  kaynaştıran irade burcu halinde yükselirken, kendi iç çekişmelerine kapılan  zillet ittifakının milli yürüyüşü gölgelemesi söz konusu olamayacaktır.  Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den medet umması, KHK mağdurları üzerine politika inşası,  PKK'nın dümen suyuna girmesi, İP'in bir nevi bölücülük açılımı olan vicdan  kardeşliği safsatası sonuçsuz kalacak, bu siyaset bezirganlarının ademe  mahkumiyetini hızlandıracaktır. Geleceğin rotasını Cumhur İttifakı çizecektir.
 
Geleceğin süper gücü Türkiye olacaktır. Muzaffer geçmişimiz, ümitlerle  beslediğimiz aydınlık gelecek ülküleriyle eklemlenecek, hatta perçinlenecek,  2023'te bir Türk destanı yazılacak, Türkiye'yi hiç kimse tutamayacaktır. Bu  kararlılık, bu duruş, bu inanç büyük Türk milletinin sözüdür, özüdür, özlemidir,  yerine getirme görevi de Cumhur İttifakı'nın ve MHP'nin üzerinedir."

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