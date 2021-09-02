Destek ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması! Ve belli oldu, eylülde...

Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Açıklama geldi. Ve belli oldu. Destek ödemeleri ile ilgili detaylar netleşti. Bakan Yanık duyurdu. Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz.” Dedi.

Yüz binlerce vatandaş yararlanıyor. Devlet destekleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Rakamlar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 188 milyon TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

Eylül ayına ilişkin bilgi veren Yanık, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz” dedi.

Vakıflar kanalıyla gönderilen bu ödeneklerin, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığının altını çizen Bakan Yanık, “Aktardığımız bu kaynakla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt veriyoruz” dedi.