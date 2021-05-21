21 Mayıs 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.459 0.65 EURO 10,2380 -0.23
USD 8,3710 -0.11 ALTIN 505,050 -0.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Derya Şensoy ve Celal Can Algül ilk kez görüntülendi!

21 Mayıs 2021 Cuma - 11:16 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 11:21

Geçen yıl kendisi gibi oyuncu Sarp Levendoğlu'yla ilişkisini sürpriz bir şekilde bitiren Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açmıştı. Şensoy, sevgilisi Celal Can Algül ile Cihangir'de ilk kez objektiflere yansıdı.


Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy, Sarp Leventoğlu ile ilişkisi bittikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu ve Celal Can Algül, Cihangir'de ilk kez görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan Derya Şensoy'un yeni sevgilisi Celal Can Akgül'ün yüz ifadesi değişti.
 
'YAKALANDIK, ÇEKTİLER'
 
Ardından Akgül, 31 yaşındaki sevgilisi Şensoy'a dönerek, "Yakalandık Derya çektiler" diye haber verdi. Derya Şensoy ise fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmayarak, "Yapacak bir şey yok artık, çekildi" dedi.
 
 
Derya Şensoy, kendisi gibi oyuncu Sarp Levendoğlu ile üç yıllık ilişkisine geçtiğimiz temmuz ayında nokta koymuştu.
 

ETİKETLER

Derya Şensoy Celal Can Algül Cihangir ilk kez görüntülendiler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.