Derya Şensoy ve Celal Can Algül ilk kez görüntülendi!

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy, Sarp Leventoğlu ile ilişkisi bittikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu ve Celal Can Algül, Cihangir'de ilk kez görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan Derya Şensoy'un yeni sevgilisi Celal Can Akgül'ün yüz ifadesi değişti.
'YAKALANDIK, ÇEKTİLER'
Ardından Akgül, 31 yaşındaki sevgilisi Şensoy'a dönerek, "Yakalandık Derya çektiler" diye haber verdi. Derya Şensoy ise fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmayarak, "Yapacak bir şey yok artık, çekildi" dedi.
Derya Şensoy, kendisi gibi oyuncu Sarp Levendoğlu ile üç yıllık ilişkisine geçtiğimiz temmuz ayında nokta koymuştu.