Ders saatleri azalacak mı? Okullarda dersler 30 dakika olacak mı, kaç dakika olacak? Bakandan ders saatleri açıklaması!

Ders saatleri azalacak mı, sorusu uzun süredir gündemeydi. Merak edilen soruya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Bakan Özer, MEB olarak, ders saatleri ile ilgili olarak vaka ve okul bazlı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Peki, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde ders saatleri düşecek mi, kaç dakika olacak?

Ders saatleri düşecek mi, azalacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim başladı, uzun süre kapalı ortamda bulunmak istemeyen öğrenciler ve velileri ders saatlerinin azalmasını istiyor. Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer, ders saatlerinin azalma durumunun şarta bağlı olduğunu ifade ederken konuyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Peki, dersler 30 dakika olacak mı?

DERS SAATLERİ AZALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ders sürelerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

“40 dakikayı azaltmamız için bazı koşulların değişmesi lazım. Vaka bazlı, okul bazlı yaklaşıyoruz olaya. 850 bin dersliğimiz var, çok az kısmında kalabalık sınıflar var. Bu sınıfların olduğu yerlerde "süreyi kısaltabilirsiniz, günlere ayırabilirsiniz" diye yetki veriyoruz.

Bu süreç çok verimli işliyor. Ama tüm okullarımızda ders saat süresini azaltıyoruz diye bir beklenti olmasın. Süreç bizim beklediğimizin çok daha ötesinde pozitif şekilde gidiyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Özer, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "Vakalar artsa okullar kapatılır mı?" sorusuna ilişkin ise “Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şu an okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şu an ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.” ifadelerini kullanmıştı.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.

Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.