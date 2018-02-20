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Dengeleri değiştirecek gelişme! Bin asker daha...

20 Şubat 2018 Salı - 10:17 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 11:39

Gaziantep'in İslahiye ilçesine komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik askeri personel sevkıyatı yapıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, bölgeye aralarında komanda ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik özel birliklerin sevkıyatı yapıldı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla havalimanına getirilen birlikler, otobüslerle Suriye sınırındaki askeri üsse getirildi.
 
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve zeytin dalları ile karşılanan otobüslerdeki askerlerin, ihtiyaca göre Afrin'e ve sınır hattına görevlendirileceği öğrenildi.
 
Özel birliklere aile sürprizi
 
Bölgeye gelen askerlere, çevre illerde yaşayan asker yakınları tarafından sürpriz yapıldı. 1 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Uğur Çetin'in Gaziantep'te yaşayan annesi Yeter Çetin de oğlunu karşıladı. Oğluna sarılan Yeter Çetin, oğluna ve silah arkadaşlarına dua etti.
 

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