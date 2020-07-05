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Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri gündem oldu

05 Temmuz 2020 Pazar - 10:16 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 10:25

Ahmet Davatoğlu'nun başbakanlık görevini bırakırken kullandığı sözler gündeme geldi. Davutoğlu başkakanlık görevini bırakırken "Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim." ifadelerini kullamıştı.


Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için geçmişte kullandığı sözlerini gündeme getirerek eleştirilerde bulundu.
 
Hakan'ın ilgili yazısı şu şekilde:
 
Ahmet Davutoğlu, başbakanlık görevini bırakırken şunları söylemişti:
 
“Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak”.
 
*
 
Bu sözleri duyduğumda...
 
“Breh! Breh! Breh” demiştim.
 
Ardından da eklemiştim:
 
“Adama bak ya! Makamını bırakırken bile çok büyük bir sadakat yemini ediyor. Vay vay vay! Aziz falan mı bu adam? Nefsini ayaklar altına almak olur da bu kadar mı olur?”
 
*
 
Fakat heyhat!
 
*
 
Bırak ağzını, bırak dilini... Zihnini bile “Erdoğan aleyhinde” çalıştırmayacağına dair büyük ama çok büyük söz veren Ahmet Davutoğlu, dün partisinin toplantısında Erdoğan’a öyle bir verdi veriştirdi ki...
 
Kemal Kılıçdaroğlu bile bu kadar verip veriştirmemiştir.
 
*
 
Erdoğan’ı zorbalıkla, baskıyla, gaddarlıkla Şehir Üniversitesi’ni kapatmakla suçladı. Erdoğan’ı hedef tahtasına koydu. En sonunda da tam üç kez “Erdoğan’a boyun eğmeyeceğiz” diye ortalığı inletti.
 
*
 
“Zihnimden bile Erdoğan aleyhine tek bir şey geçirmeyeceğim” diye söz vermiş olan Ahmet Davutoğlu’nun...
 
Boyun eğmeyeceğine dair verdiği söze kim inanır?
 
*
 
Hayır, hayır, hayır.
 
Kadir İnanır esprisinin hiç sırası değil.

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Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan vefa
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