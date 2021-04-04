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MHP lideri Bahçeli: O amirallerin rütbeleri sökülsün, emekli maaşları kesilsin

DHA |  04 Nisan 2021 Pazar - 12:09 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 13:13

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli 103 amirale sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir" dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli 103 amirale sert tepki gösterdi.  Bahçeli, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin, Twitter'dan  paylaşımda bulundu.  "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik  ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi, Milliyetçi Hareket Partisi  nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir." ifadeleriyle açıklamasına başlayan  Bahçeli, şöyle devam etti:
 
 "Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler  şu şekildedir: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan  bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları  kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli  ve idari soruşturması yapılmalıdır.
 
 Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası  ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve  tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz  veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır."
 
 Bir internet sitesinde, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve  hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan  açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek  her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.    Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez"  nitelikteki bazı görüntülerin, üzüntü kaynağı olduğu vurgulanarak, "TSK ve Deniz  Kuvvetlerini, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları"  kınanmıştı. Emekli amirallerin açıklamasında, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti,  tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama  risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.
 

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