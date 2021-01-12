Damla Uğurtürk'ten Yılmaz Erdoğan açıklaması

Kendisinden 19 yaş büyük Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilen Damla Uğurtürk sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan sunucu, “Haberler doğru değil. Kamuoyunu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz, onlara da aynı ilgi göstermeniz dileğiyle... Sevgiler” diye yazdı.
Beşiktaş Kulübü, “Bırakmam Seni” kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park’ta “Ödül Senin” gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırlamıştı.