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Damada 'eziyet!' Süründü, kırbaç yedi, boyundurukla...

DHA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 12:12 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 12:12

Bursa’da dünyaevine giren damada yapılanlar, şaşırttı. Gelenek gereği yerde süründü, kırbaç yedi, boyundurukla araç çekti. O anları anlatan damat, "Bana eziyet ettiler, süründürdüler, evlendiğime pişman değilim" dedi.


Selim Baştürk, kız arkadaşı Nimet Genç ile düzenlenen törenle evlendi. Düğünün ardından Selim Baştürk'ün arkadaşları, Hamidiye Mahallesi'ndeki evinin önünde, bir dizi eğlence düzenledi. 
 
 
Gelenek gereği önce şınav çektirilen, daha sonra da yerde süründürülen damada, boyunduruk takıldı. Kırbaçlar vurulan Baştürk, 2 ton ağırlığındaki aracı, boyundurukla zorlukla çekti.
 
 
Eğlencenin devamında da Baştürk'ün yaptığı menemeni beğenmeyen arkadaşları, 3 katlı apartmanın terasına çıkardı. Selim Baştürk, burada eşine "Seni seviyorum" diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.
 
 
Yaşananların ardından konuşan Selim Baştürk, "Düğünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da eziyet ettiler. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim" dedi. 
 
  

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