Cüneyt Arkın sette yorgun düştü!

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kurulus¸ Osman dizisinin çekimlerinde yorgun düştü Set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı.

Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisiyle setlere dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Kuruluş Osman çekimlerinde yorgun düşen usta oyuncu, set do¨nu¨s¸u¨ es¸i Betu¨l Arkın ile arac¸ta uyuyakaldı. Cüneyt Arkın o anlarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla paylaştı.