Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Çeviköz'e tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC Başbakanı Ersan Saner ile ortak basın toplantısında Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan ile ilgili açıklamasını değerlendirdi.
Oktay'ın açıklaması şöyle:
Bakıyoruz, muhalefet Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak Mavi Vatan kavramını hedef alıyor ve “Mavi Vatanı yayılmacı bir kavram olarak nitelendirme cüretinde olanları duyuyoruz. Mavi Vatanı savunmak milli bir duruş gerektirir. CHP’de bu milli duruş var mıdır bilemeyiz. Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasuları ile sınırlandırmaya çalışan anlayış ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir. Mavi Vatan’ı yayılmacı, genişlemeci, askeri bir politika şeklinde tarif edenlerin Rum ve Yunan ikilisi olduğunu hatırlatırım. Mavi vatan kavramını eleştirenlerin de kimlerin uzantısı olduğu ortadadır.