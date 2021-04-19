Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı televizyon kanalında soruları yanıtladı. Oktay, Türkiye'nin sağlık alt yapısının koronavirüsle mücadeleye elverişli olduğunu belirtirken şehir hastanelerinin bu mücadelede önemli rol oynadığını aktardı.

Oktay, "Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere aldığımız tedbirler çerçevesinde tüm bakanlıklarımız, güvenlik güçlerimizle birlikte çok yoğun bir şekilde bu işle ilgileniyoruz. Aldığımız tedbirlerle birlikte Türkiye'nin son 19 yılına baktığımızda kurduğu güçlü sağlık altyapısıyla birlikte, salgının iniş ve çıkışlarında sağlık altyapısı olarak bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hastanelerimiz buna elverişli durumda. Biz şunu da biliyoruz ki, şu anda geldiğimiz noktada asıl tedbir aşılarla alakalı. Yoğun olarak son zamanlarda buna odaklanmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın da yakın takipleriyle bizlerde buna odaklanmış durumdayız" dedi.

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