Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Gnassingbe, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Gnassingbe, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından, anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.