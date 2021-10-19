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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı

19 Ekim 2021 Salı - 15:53 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 16:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı.


Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togo  Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki  ülke milli marşları dinlendi.
 
Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Gnassingbe, daha sonra  heyetlerini birbirine takdim etti.
 
Erdoğan ve Gnassingbe, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri  görüşmelerin ardından, anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın  toplantısı düzenleyecek.
 
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel  Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
 

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