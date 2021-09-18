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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
18 Eylül 2021 Cumartesi - 12:04 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 12:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.
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