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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

18 Eylül 2021 Cumartesi - 12:04 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 12:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.


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Recep Tayyip Erdoğan Aleksandar Vucic Sırbistan
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