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Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis görüşmesi sona erdi

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 18:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan  Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. 
 
 
Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki  görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi
 

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NATO Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis
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