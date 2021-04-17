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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti

AA |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 15:14 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 28.  yılı dolayısıyla Anıt Mezar'da düzenlenen törenin ardından yürüyerek Adnan  Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarına geçti. Erdoğan  burada Menderes, Zorlu ve Polatkan için mezarları başında dua okudu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yine yürüyerek 37. Türkiye Futbol  Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın Topkapı Mezarlığındaki kabrine geçti. Burada  da dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni canlı  bağlantısına katılmak üzere Huber Köşkü'ne gitmek üzere mezarlıktan ayrıldı.
 
 

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