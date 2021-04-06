Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
AA | 06 Nisan 2021 Salı - 0:07 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 0:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.