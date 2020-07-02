03 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.908 0.00 EURO 7,7070 0.05
USD 6,8550 0.03 ALTIN 391,200 -0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 16:26 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 21:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar  Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer  karşıladı.
 
Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma  Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile  bir araya geldi. Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm  boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı  ziyaretini Katar'a gerçekleştiren Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al  Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş  alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile  görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma  ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani  ile bir araya geldi. 
 
Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren baş başa  görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
 
Görüşmenin ardından resmi çalışma yemeğine geçildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile  saat 20.55'te Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar  Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer  yetkililerce uğurlandı.
 
Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma  Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'dan hareket etti.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Katar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.