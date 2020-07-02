Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiren Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmenin ardından resmi çalışma yemeğine geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 20.55'te Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililerce uğurlandı.
Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'dan hareket etti.