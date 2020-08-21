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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından MHP'den anlamlı paylaşım!

21 Ağustos 2020 Cuma - 17:14 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 17:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki aramaları sırasında Tuna-1 adı verilen Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası MHP'den anlamlı bir paylaşım geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı Cuma namazının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçerek tarihi müjdeyi duyurdu.
 
Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "320 milar metreküp doğal gaz keşfettik, devamı gelecek" dedi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ve heyecan yarattı.
 
MHP'DEN 'DOĞAL GAZ' PAYLAŞIMI
 
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından MHP'den beğeni toplayan bir doğal gaz paylaşımı geldi. MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz' ifadeleri yer aldı. Paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından bir alıntı kullanıldı.
 
 
ÇIRPINIRDI KARADENİZ TÜRKÜSÜ SÖZLERİ
 
Çırpınırdın Qara Deniz
 
Baxıb Türk'ün bayrağına.
 
Çırpınırdın Qara Deniz
 
Baxıb Türk'ün bayrağına.
 
Ah ölmeden bir görseydim
 
Düşebilsem toprağına
 
Ah ölmeden bir görseydim
 
Düşebilsem toprağına
 
Sırmalar sarsam koluna
 
İnciler düzsem yoluna
 
Sırmalar sarsam koluna
 
İnciler düzsem yoluna
 
Fırtınalar dursun yana
 
Yol ver Türk'ün bayrağına
 
Fırtınalar dursun yana
 
Selam Türk'ün bayrağına
 
Kafkaslar'dan aşacağız
 
Türklüğe şan katacağız
 
Kafkaslar'dan aşacağız
 
Türklüğe şan katacağız
 
Türk'ün şanlı bayrağını
 
Turan ile asacağız
 
Türk'ün şanlı bayrağını
 
Turan ile asacağız
 
Azerbaycan bayrağını
 
Qarabağ'da asacağız
 
Azerbaycan bayrağını
 
Qarabağ'da asacağız

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mhp erdoğan Fatih sondaj
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