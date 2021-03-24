Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değişikliği duyurdu: 75 kişi olacak...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongresi’ne katılmak için geldiği Ankara Spor Salonu'nda dışarıda bekleyen partililere hitap etti. Erdoğan, "75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Saygıdeğer kardeşlerim, sizleri böyle anlamlı bir buluşmada özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizli bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. Olağan büyük kongremizi yapacağız. Şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı

Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi. Maşallah, Allah yar yardımcımız olsun.



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