Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğin yolunu inşa ettik

Yatırım tutarı işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda bu otoyol devlet açısından oldukça kârlı bir yatırım olmuştur. Emeği geçen tüm kurumları, herkesi tebrik ediyorum.

Yolun bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol mekanizmasıyla akıllı yol olarak tasarlanmasıdır. Güzergah boyunca dikilecek 6.5 milyon bitki ve 1.1 milyon metrekare çimlendirmeyle bu bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmamız lazım.

Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir.

Kalkınmanın ve gelişmenin temel altyapılarından biri ulaşım. Bunun için ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık. Özellikle karayolu, hava ve demir yolu taşımacılığında ülkemize çağ atlattık.

Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarda uzunluk göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreyle aldık. Buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Toplam yol ağı 68 bin 429 kilometreyi buluyor.

'GELECEĞİN YOLUNU İNŞA ETTİK'

Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır.

Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik.

Edirne'den Şanlıurfa 'ya kadar kesintisiz hizmet sunacak Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye'nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi'nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.

Ankara - Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyol, Türkiye ekonomisine her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Ayrıca yakıttan da tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak otoyol ile her yıl yakıttan 127 milyon litre tasarruf edilmiş olacak.

Otoyolu akıllı yapan yerli ve milli olarak geliştirilen merkezi kontrol yazılımı, aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacak ve toplanan bilgiler yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derlenecek. Bu kapsamda sistem, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörleri gerekse sürücüleri uyaracak şekilde tasarlandı.

Kurulan bu sistem kapsamında, otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörü, 9 adet meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 adet olay algılama kamerası, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.