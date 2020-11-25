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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması! Tarih verdi...

25 Kasım 2020 Çarşamba - 12:09 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 12:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklama yapıyor. Yerli aşı çalışmalarında iyi bir aşamaya gelindiğini belirten Erdoğan, en geç nisan ayında uygulamaya geçilmesini umduklarını söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
 
Salgının önüne geçemezsek çok daha can alıcı tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Milletimizden sabır ve destek bekliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edersek diğer tedbirlere gerek kalmaz. 
 
(Yerli aşı) Yerli aşı çalışmalarında iyi bir aşamaya geldik. En geç nisan ayında uygulamaya geçmeyi umuyoruz. Aşı çalışmalarının siyasi ve ekonomik hırslara kurban edilmemesini her platformda dile getiriyoruz. Kendi aşımızı da dünyanın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz. 
 
(Türk gemisinde hukuksuz arama) Doğu Akdeniz'de sağduyulu davranmamıza rağmen gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası hukukta yeri yok.
 
Herkes artık tavrını sahadaki gerçekliğe göre belirlemeli adımını ona göre atmalıdır.
 
Sorunları İslam düşmanlığıyla aşmaya çalışanlar krizleri daha da derinleştirmekte. Suçlu İslam veya Müslüman değil dünyaya hakim olan çarpık düzendir.
 
(Kelbecer açıklaması) Putin ve Aliyev'le görüştüm. Atılan adımları değerlendirdik.. Kelbecer tamamen boşaldı. Azeri kardeşlerimiz oraya da geçecek. 30 yıl gecikmeyle hak yerini buldu.
 
Salgında mücadele tedbirlerini üretim ve istihdamı en az etkileyecek şekilde uyguluyoruz. 83 milyon olarak hep birlikte hareket etmeliyiz. 
 
(Ekonomi ve hukukta reform) Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat,  istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda  kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz. 3 yargı reformu pakedi meclisimiz tarafından kabul edildi. 
 
Hala parlamenter sistemi savunanlar, hala parlamenter demokrasiden bahsedenler var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Acaba üçlü dörtlü koalisyonların ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Acaba bir adım ileri gidebildik mi ve sistem şu anda olduğu gibi değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alıyoruz. Gerisinde 200 yıllık arayışın olduğu bu tarihi reformu Cumhur İttifakı çatısı altında gerçekleştirdik. 
 
AK Parti'nin reform ve değişim odaklı siyaseti devam edecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş en büyük reformlardan biriydi.
 
Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı  'siyasi dayanışma' örneğidir. Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu  ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir.
 
İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform  gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz.
 
Milletimize sözümüz olan İnsan Hakları Eylem  Planını ekonominin temeli olan güven iklimini de arttıracak şekilde  genişleterek  en kısa sürede son halini vereceğiz. Bu çerçevede yapılan hazırlıkların insan  haklarıyla ilgili tüm kesimler yanında ekonomi yönetimi ve iş dünyasıyla da  istişare ederek grubumuz vasıtasıyla Meclisin takdirine sunacağız.
 
Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık,  hadi CHP gibi onların içindeki tetikçilerini de anladık. Peki yıllarca bu  mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli.  Neymiş, filancalar filancalar niye hala hapisteymiş. Bunları herhalde  ödüllendirecek halimiz yok
 
Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı  herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını  herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin,  öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi  maskesi takmış savunucusudur.
 
Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının  silahlı ve siyasi temsilcileriyle bölücü terör örgütü olduğu hakikatinin  gölgelenmeye çalışılmasına göz yumamayız. Aksi takdirde terör örgütü tarafından  evlatları zorla dağa kaçırılan göz göre göre ölümü sürüklenen tecavüze uğrayan  annelerin yüzlerine bakamayız.
 
Anayasanın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa diğerlerini de muhatap alıyor. Birilerinin yargıya talimat verme hakkı var mı? Neden gereği yapılmıyor?

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