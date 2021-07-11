Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle: Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna-Hersek için, Bosna-Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir