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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

11 Temmuz 2021 Pazar - 13:23 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 14:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle: Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna-Hersek için, Bosna-Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan' Srebrenitsa mesaj
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