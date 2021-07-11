Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle: Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna-Hersek için, Bosna-Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
11 Temmuz 2021 Pazar - 13:23 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi.
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