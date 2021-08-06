Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yangın kararı: Bundan böyle yangın mahalline kesinlikle alınmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış durumda. 44 ilimizde çıkan orman yangınlarının 196'sı kontrol altına alınmış durumda. 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yoğun bir çalışma devam ediyor. Yangınlarla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Azerbaycan'ı özellikle zikretmek durumundayım. Buraya gelmeden önce aliyev'le bir telefon görüşmesi yaptık.

Şu anda 600'ı aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumda, bunu arttırabiliriz diyor araç gereçleriyle. Son olarak 100 itfaiyeciyi göndereyim dedi.

İsabetli olur dedim. Bugün büyük ihtimalle gelirler. 16 amfibik uçak çalışmalara devam ediyor.

Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. Bunlar 24 saat full çalışacak. Havada durma süreçleri de yüksek.

150 iş makinesi ki termik santraln etfafını açmada dozerlere ihtiyacımız oluyor. Şu an itibariyle termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette.

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır.