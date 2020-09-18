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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika corona virüs açıklaması!

AA |  18 Eylül 2020 Cuma - 13:41 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 15:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin keyfi alınmadığını belirterek, "Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır." dedi.


Erdoğan, Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın  mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Kovid-19 vakalarının artmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu süreç  başladığında sürekli uyarılar, ikazlar yapıldığını belirterek, "Fakat ne yazık ki  uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat edilen dönemlerde veya illerde vaka  sayılarının düştüğünün görüldüğünü, biraz gevşetince başta Ankara ve İstanbul  olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını kaydetti.
 
 
Ölüm sayılarının 64-65'e kadar artmasının önemli olduğunu belirten  Erdoğan, şöyle devam etti:
"Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük.  Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu,  Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de  özellikle gerek toplum taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran  vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri  Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı  bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar  zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle  duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan  dolayıdır."
 
Erdoğan, bazı illerde vakalarda olumlu bir dönüşün başladığını ifade  ederek, başta büyükşehirler olmak üzere bunun tekrar olumlu istikamette geri  döndürülmesi temennisinde bulundu.
 
Aşı çalışmaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta TÜBİTAK olmak üzere aşı çalışmalarının  baştan beri sıkı bir şekilde devam ettiğini, bunun yanında özel sektörün, Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığıyla çalışmalarını sürdüğünü anlattı.
 
"Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." diyen  Erdoğan, firmalarla yaptıkları görüşmelerde kendilerine olumlu bazı işaretler  verildiğini kaydetti.
 
 
"Libya Milli Mutabakat Hükümetiyle bazı görüşmeler olabilir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın  görevi bırakacağını açıklamasına ilişkin soru üzerine, geçen hafta Serrac ile  kabul ettiğini ve kendisiyle görüşmeler yaptığını ifade ederek, ardından böyle  bir gelişmenin, bu tür bir haber almanın kendileri için üzüntü verici olduğunu  söyledi.
 
Trablus'ta bir dönem çok olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren  Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bizim oraya müdahalemizle orada Sayın Serrac ve ekibi bir yerde adeta  darbeci Hafter'in bu yaklaşımından, darbeci Hafter'in bu adeta işgalinden  kurtulma durumuna geldiler. Şimdi ise darbeci Hafter zaten her geçen gün kayba  doğru gidiyor. Negatif bir gelişme var. Eninde sonunda darbeci Hafter bu defa bu  işte kaybedecek, bunu görüyoruz. Fakat Sayın Serrac'ın bu aldığımız haberleri,  bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içerisinde  heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümetiyle bazı görüşmeleri olabilir. Bu  görüşmelerle birlikte de bu işi olması gereken istikamete inşallah buluşuruz."
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Oruç  Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır.  Niye çektik? Bu, anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım,  diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı  o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için  yaptık ama bu demek değil ki Oruç Reis'in şu anda tamir, bakım için artık tamamen  bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir. Tamir, bakım süreci  bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki  çalışmalarına aynen devam edecektir." dedi. 
 
"Deniz yetki alanlarının belirlenmesiyle ilgili Yunanistan ile  müzakereler konusunda bir takvim belirlendi mi? Yunanistan Başbakanı ile bir  görüşmeniz söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, birçok devlet  başkanı veya başbakanın, bu konuda yaptıkları görüşmelerde aracı konumuna  girdiklerini belirtti.
 
Erdoğan, "Başta Şansölye Merkel dönem başkanı olarak, gerek komisyon  başkanı olarak Charles Michel, nitekim dün kendisiyle görüşmemiz olmuştu. İspanya  Başbakanı Sayın Sanchez, gerek İtalya Başbakanı Conte, hepsiyle görüşmeler  yaptık, yapıyoruz. Bu görüşmelerde tabii deniz yetki alanlarından öte başka bir  yaklaşım var. O da nedir? 'Yunanistan Başbakanı  Miçotakis ile bir görüşme süreci  olabilir mi?' Biz de kendilerine diyoruz ki; bizim Miçotakis ile görüşme yapma  noktasında bir sıkıntımız yok. Ne görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz  aslolan budur. Eğer  Miçotakis Meis'te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak  yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok." diye konuştu.
 
 
"Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir"
Oruç Reis'in şu anda bakım için bir limana çekildiğini aktaran  Erdoğan, şöyle devam etti:
"Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da  bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir  fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan  bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir  adım atalım. Bunun için yaptık ama bu demek değil ki Oruç Reis'in şu anda tamir,  bakım için artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında  değildir. Tamir, bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına  dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. Kendilerine şunu da  söyledik; biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız, görüşürüz,  ister üçüncü bir ülkede görüşme yaparız, ister video konferansta yaparız ama  görüşürüz. Bizim bu konuda herhangi kaçma, kaçamak yapma böyle bir şey yok ama  kalkıp da yani Yunanistan Cumhurbaşkanının hani adaya gelip, adeta neyin gövde  gösterisini yapıyorsa, bu tür gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü  yaparız."
 
"İstihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la Libya ile olduğu gibi deniz yetki  alanlarının sınırlandırılmasına yönelik temasların olup olmadığına ilişkin bir  soruya da şu yanıtı verdi:
"Burada tabii çok çok farklı gelişmeler var. Örneğin yani, Mısır ile  istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız, hiçbir bizim açımızdan engel  yoktur ama Yunanistan'la Mısır'ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. Çünkü  Yunanistan ile Mısır'ın arasındaki bağlarla, bizim Mısır arasındaki bağlarımız  çok çok farklıdır. Bunun ele alınması gerekir. Ama istihbarat noktasında  görüşmeler her an yapılabilir."
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüs
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