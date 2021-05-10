Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail 'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti.