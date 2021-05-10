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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

AA |  10 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:02 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 16:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet  Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı  birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları  ele alındı.
 
Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör"  olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını  yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert  şekilde kınadığını ifade etti.
 
İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi  olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını  vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının  destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini  korumaya devam edeceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Hamas
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