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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz çıkışı

AA |  12 Ekim 2020 Pazartesi - 20:34 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 20:47

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa  Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB  ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak  üzere bölgesel konular değerlendirildi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin  canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine  getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması  gerektiğini ifade etti.
 
 Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu  Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için  AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarını işgal eden  Ermenistan'ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde  bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji  arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB'ye "Azerbaycan'ın toprak  bütünlüğü" konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB
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