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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması! En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız...

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 13:57 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 15:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma  namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a ait fırkateynin, Oruç Reis  gemisine yönelik taciziyle ilgili soru üzerine, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin  "sıkıntılı" olduğunu ifade etti.
 
Sismik araştırma yapan gemiler ve sondaj gemilerinin bölgede  dolaştığını hatırlatan Erdoğan, Oruç Reis'in sismik araştırma yapan önemli  gemilerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız  bırakamayız. Nitekim dün böyle bir durum söz konusu oldu. Kemal Reis bunlara  gereken cevabı verdi. Sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Eğer bu devam  edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız  bırakmamız mümkün değil. Halbuki biliyorsunuz Akdeniz'de özellikle mesafe  itibarıyla en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada aslında  mesafeleri dahi yok. Metrelerle ifade edilebilecek bir şerit onlarınki ama bizim  durumumuz öyle değil. Dolayısıyla da şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis  çalışmalarını sürdürecek. Sayın Şansölye Merkel ile de bunu dün konuştum.  Kendisinin de bizden tabii ricası, 'Yani artık buna da söyleyecek bir şeyimiz yok  ama 28'ine kadar, 23'ünden sonra danışmanlarımızın yapacakları çalışmalar  muvacehesinde daha sonra bu işi yumuşatıp daha şöyle korumacı bir anlayış  içerisinde bir süreci geliştirelim.' dediler. Mutabık kaldık."
 
"Soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de bu konuyu  görüştüklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Şansölye benden sonra Miçotakis ile de bir görüşme yaptı. Bu  görüşmede Miçotakis'i, bize söylediği çizgiye inşallah getirmiş olur. Eğer  Miçotakis bu noktada uluslararası hukuka saygılı davranmazsa, kaldı ki Batı  Trakya'da soydaşlarımızın kabristanlarını biliyorsunuz silahla taradılar, oradaki  kabristanlarımızı ateş altına aldılar. Bunlar tabii hiç olumlu sinyaller değil.  Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti  saati geldiğinde de gereğini yaparız. Bunu da çok açık net söylemiş oluyorum."
 
Erdoğan, Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan  Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'na ilişkin soru üzerine ise şu değerlendirmeyi  yaptı:
"Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü Mısır bir  taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler  söylüyor. Yani 'Burada yanlış anlaşılmalar var' diyor. 'Bu yanlış anlaşılmaları  düzeltmemizde fayda var.' diyor. Şu anda istihbarat örgütümüz, onların istihbarat  örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor, devam ettirecek. Mısır halkına karşı  Türk halkının bakışı farklı. Yani Mısır halkıyla Türk halkının birbirine bakışı,  birbiriyle olan dayanışmasının, Yunan halkı ile aynı çizgide olması mümkün değil.  Dolayısıyla tarihten gelen medeniyet değerlerimizin de ortaya koyduğu bu anlayışı  Mısır halkından öte, yöneticilerinin farketmesi gerekir. Bunu da geçiyorum  maalesef bu süreç içerisinde Suudi Arabistan'da da yanlış adımlar atılıyor. Bu  konuda Dışişleri Bakanıma da bugün söyledim. 'Süratle muhatabınla da bunu görüş  ve bu konuda gerekli adımlar atılsın.' dedim."
 
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmaya değinen  Erdoğan, şöyle konuştu:
"Tabii bir başka gelişme daha var. O da özellikle üçlü adım İsrail.  İsrail'le şu anda burada gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma ve bir  taraftan da Filistin'e yönelik atılan adım yenilir, yutulur bir adım değil. Şimdi  Filistin, büyükelçiliğini galiba kapatıyor ya da geri çekiyor. Şu anda aynı durum  bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki, "Abu  Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de  büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının  yanındayız. Filistin'i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz."
 
"Berlin Konferansı'na katılanların hiçbirisi konferansın gereklerine  uymuyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin Doğu Akdeniz'deki  tavrının sorulması üzerine, "Bununla ilgili de daha önce birçok şeyler söyledim.  Berlin Konferansı oldu. Berlin Konferansı, daha çok tabii Libya ile alakalı bir  konferanstı. Berlin Konferansı'na katılanların neredeyse hiçbirisi bu konferansın  şartlarına, gereklerine uymadılar, uymuyorlar. Biz ise Berlin Konferansı'yla  ilgili atılması gereken adımları bugüne kadar diplomatik hukuk içerisinde attık,  atmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde Sayın Şansölye ile birçok görüşmelerim  oldu. Aynı şekilde danışmanım Sayın Kalın'ın, Hecker'la görüşmeleri oldu, olmaya  da devam ediyor. Bu arada da bu görüşmeleri devam ettirecektir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor"
"Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak için yeni önlemler alınacak  mı?" sorusuna Erdoğan, "Bu hafta içerisinde de bir ekonomi kurulumuzu toplamak  suretiyle tabii ki bir değerlendirme yapacağız. Bunlar bizim alıştığımız yeni  ataklar değil. Bundan önce de aynı operasyonları bize dışarıdan yaptılar, yapmaya  devam ediyorlar. Ama Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Bundan  sonra da sağlam basmaya devam edecektir. Evelallah sağlam bir zemindeyiz ve bu  zeminde de yolumuza devam." yanıtını verdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açılacağı tarihin hatırlatılması  üzerine şunları söyledi:
"Bu konuda Bilim Kurulumuz bütün çalışmaları yürütüyor. Bilim  Kurulu'nun aldığı kararlara da gerek bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar,  uymaya devam edecekler. Dikkat edecekler. Ben söyledim. Burada tek şeyimiz bir  defa özellikle maske, mesafe ve temizlik, bu 3 kurala milletçe dikkat etmemiz  lazım. Kendimize acıyorsak bunlara dikkat edelim ama kendimize acımıyorsak zaten  söyleyecek hiçbir şeyim yok."

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