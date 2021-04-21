Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: '128 milyar dolar nerede?' yalanına sarıldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık. Ruhsar Pekcan ve Zehra Zümrüt Selçuk'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Üç yeni bakanımıza başarılar diliyorum. Bugüne kolay gelmediğimiz gibi bundan sonrasının da kolay olmayacağını biliyoruz.

Ticaretimizin derinliğinin sığ olduğu dönemlerde yatırıma dayalı uzun vadeli girişimlere cesaret edilemiyordu.

Ülkemizin çok küçük dalgalanmalarda dahi ekonomik krize girme durumlarıyla karşı karşıya olduğumuz dönemler geçirdik.

1990'larda aynı oyunu kökenler üzerinden tekrar sahneye sürdüler, bu arada ekonomiyi de hiç boş bırakmadılar. Bir kaç milyar liralık spekülasyonla 1994'de ülkemizi büyük bir krize sürüklediler.

Ey Kılıçdaroğlu, hafızanı yokla bakalım varsa gecelik faizlerin yüzde 7500'e çıktığı, 20 baNkaya el konup faturanın millete yüklenildiği dönemin baş aktörleri CHP yöneticileriydi.

Kasım 2002'denb beri neler görmedik ki. Arkası karanlık cinayetlerden Cumhuriyet mitinglerine kadar toplum mühendisliği ile karşılaştık.

Çıkmış bir ahlaksız, edepsiz benim akibetimin Menderes'in akibeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktı. Biz ölümden korkmadık, bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır.

Menderes'in akibetinden hoşnut mu oluyorsunuz? Çünkü o akibeti hazırlayanlar da sizlerdiniz. Bize de aynı akibeti mi hatırlatıyorsunuz. Boşuna uğraşmayın, hepsine hazırız. 15 Temmuz 'da bunu gördük ve hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik.

Senin genel başkanın tankların arasından kaçıp giderken biz milli irade ile beraber tüm dünyaya selam verdik. Biz dik durduk. Ama siz hemen kaçtınız, Bakırköy Belediyesi'nde çay, kahve sohbetine daldınız, oradan seyrettiniz. Daha çok seyredeceksiniz.

Kalkıp basın toplantıları ile filan benim akibetimin öyle olacağından hiç bahsetme. Her nefis ölümü tadacaktır, ama sen de tadacaksın. Bu yolculuk bir vatan yolculuğudur.