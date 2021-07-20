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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net 'Kıbrıs' mesajı: Taviz vermeyeceğiz

AA |  20 Temmuz 2021 Salı - 10:11 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 12:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılı töreninde konuştu.
Erdoğan, "Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin.Hiç kusura bakmasınlar, değil 47, 147 yıl da 247 yıl da geçse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs  Türk halkının kanıyla, canıyla, şehitlerinin fedakarlığıyla kurduğu devletten  vazgeçmesini istiyorlar. 10 yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi  beklenmeyen bu nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık  bundan sonra geriye dönüş beklemesin." dedi. 
 
Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla Dr.  Fazıl Küçük Bulvarında düzenlenen "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" törenine  katıldı.
 
Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan  Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış  Harekatı'nın 47. yıl dönümünde KKTC'de bulunmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet  duyduğunu dile getirdi.
 
Kendilerini muhabbetle bağırlarına basan Kıbrıs Türk halkına, Ada'da  yaşayan vatandaşlara ahde vefaları için teşekkür eden Erdoğan, Kurban Bayramı'nı  kutladı.
 
 
Bayramın Türkiye ve KKTC ile tüm İslam alemine hayırlar getirmesini  dileyen Erdoğan, "Hep birlikte çifte bayram yaşamanın mutluluğu içindeyiz. 20  Temmuz, zulme son verilen, Kıbrıs Türk halkının istiklalini kazandığı ve adaya  barışın geldiği kurtuluş günüdür. Barış Harekatı, anavatan ve garantör  Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanında olduğunun sembolüdür.” dedi.
 
Hiç tereddüt etmeden bu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz  şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle andığını belirten Erdoğan, "İki  bayrak dalgalanır bugün kuzeyde, iki nazlı gelin misali, iki bayrak dalgalanır  bugün kuzeyde, bir zamanlar Türk halkının zincire vurulduğu yerde, bir zamanlar  Türk halkının hunharca öldürüldüğü yerde, artık hürüz, özgürüz dermişçesine."  dizelerini okudu.
 
"Özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, fedakarlıkları ve  cesaretleri ile milletimizin kalbinde yerlerini almışlardır. Rabbim mekanlarını  cennet, makamlarını ali, ruhlarını şad eylesin." diyen Erdoğan, egemenlik ve  özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve kurucu  Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diledi.
 
Barış Harekatı'na karar veren dönemin siyasetçilerini, 37. Türkiye  Cumhuriyeti hükümetinin vatanperver üyelerini şükranla yad eden Erdoğan, şöyle  konuştu:
“Türkiye ve KKTC, Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılabilmesi için  bugüne kadar her türlü samimi çabayı göstermiştir. Ancak Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü  azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü  uyanamadılar. 2004 yılında Annan Planı'na 'hayır' diyen, 2017'de Crans-Montana'da  masadan kalkan, iktidarı ve Ada'nın zenginliklerini sadece kendine hak gören  Kıbrıs Rum tarafı, çözüm yolunu tıkamaya devam ediyor. Geriye doğru baktığımızda  58 yıldır süren bu zihniyetin değişmediğini, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi 5  artı Birleşmiş Milletler toplantısında bir kez daha gördük. Rum tarafı  gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte  ısrarcıdır. Bu yaklaşımlarını değiştirmek, kendilerini sorgulamak, hakkaniyetli  çözüm yolunda samimi çaba harcamak gibi bir niyetleri de yoktur. Geçmişte hangi  niyetleri taşıyorlarsa bugün de meseleye aynı zaviyeden yaklaşıyorlar. Şöyle  biraz derine indiğinizde içlerinde halen 1974 öncesi katliamların özlemini  çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil."
 
 
"Biz mesajımızı veriyoruz"
Erdoğan, Bürgenstock'ta Rumlarla Annan Planı ile ilgili görüşmelerin  yapıldığını anımsatarak, "Bize söz verdiler. Verdikleri sözü tutmadılar.  Referandum dediler, Güney referanduma yüzde 65 'hayır' dedi ama Kuzey 'evet'  dedi." diye konuştu.
 
"Buradan Avrupa Birliği’ne sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü  tuttunuz mu?" diye soran Erdoğan, Avrupa Birliği adına o dönemki toplantıyı Alman  Verheugen'in izlediğini, kendisinin birçok yerde işin gerçeğini anlattığını  vurguladı. Fakat hiçbir zaman dürüst davranılmadığının altını çizen Erdoğan,  şunları kaydetti:
"Hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. Avrupa Birliği mali, idari  noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti, Verdi mi? Hayır vermedi? Niye?  Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. Dürüst değiller. Geçen gün beni arıyorlar,  söyledikleri şu ‘Duyduk ki ayın 20'sinde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacakmışsın.  Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.' Bunun iznini herhalde  sizden alacak değiliz. Şimdi bugün ne kadar Türk düşmanı varsa, Miçotakis ile  beraber Amerika'da, belki video konferansla, bir araya gelmek suretiyle bize  cevap teşkil edecek bir konuşmayı da onlar yapacak. Varsın yapsınlar. Biz  mesajımızı veriyoruz. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar  hakkımızı savunacağız. Bunlarda demokratlık yok. Bunların hak ve özgürlük  söylemleri sadece işlerine yaradığı yere kadar geçerlidir. Sonrasında istikameti  hemen eski dönemlerine çeviriyorlar."
 
Rum tarafının haksız şekilde üye yapıldığı Avrupa Birliği'ni de bu  tutumlarına alet ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının kanıyla,  canıyla, şehitlerinin fedakarlığıyla kurduğu devletten vazgeçmesini istiyorlar.  10 yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen bu nobran tavrın  artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş  beklemesin. Geçersizliği kanıtlanmış modeller üzerine harcayacak bir 50 yılımız  daha yoktur." dedi.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın  Cenevre'de çözüm odaklı gerçekçi bir öneri sunduğunu belirten Erdoğan, bu  gerçekçi ve yenilikçi teklife desteklerinin tam olduğunu, bunu her platformda  ifade ettiklerini vurguladı.
 
Kıbrıs ile ilgili yeni bir müzakere sürecinin ancak 2 devlet arasında  yürütülebileceğini dile getiren Erdoğan, "Bunun için de öncelikle Kıbrıs  Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da  budur. 'İki devletli çözüm olmaz' demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini,  eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını görmezden gelmek demektir.  Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden, müktesep haklarından, kendi devletinden, eşit  statüsünden, egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak  yaşamayı, onların tahakkümüne girmeyi kabul etmesini beklemesin. Kıbrıs'ta,  diniyle, diliyle, kültürüyle farklı, eşit statüde 2 halk ve 2 devletin bulunduğu  kabul edilmeden müzakerelerde ilerleme sağlanamaz. Bu gerçekleri esas alan bir  çözüme ulaşılması artık tercihten öte, altını çiziyorum, zorunluluktur."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye ve KKTC olarak izledikleri politikanın tam bir siyasi  kararlılık ifadesi olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sayede  yerinde ve etkin adımlarla Kıbrıs meselesindeki oyunlar ve ezberlerin bozulduğunu  söyledi.
 
"Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır"
Rum tarafının tüm karşı propagandasına rağmen Cumhurbaşkanı Tatar ve  KKTC Hükümeti'ni Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için tebrik eden  Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın az önce bizlerle paylaştığı kararla  Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek  yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir  dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş'ın yüzde 3 buçuğuna  tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya  ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor." dedi.
 
Yıllardır atıl durumda kalan bu bölgenin çözümsüzlüğün değil, Kıbrıs  Adası'nın huzurlu ve müreffeh geleceğinin sembolü olacağını dile getiren Erdoğan,  "Atılan bu adımlarla Maraş'ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut  mağduriyetler giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, mülkünde  gözümüz yoktur. Kimse de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkına el  uzatamaz." diye konuştu.
 
Doğu Akdeniz'de hem kendi hak ve çıkarlarını hem de Kıbrıs Türkü'nün  hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini  şöyle sürdürdü:
"Arzumuz bölgenin huzur, barış, istikrar, iş birliği ve refahla  anılmasıdır. Bu doğrultuda yapıcı öneriler sunuyor, fırsatları birlikte  değerlendirme tekliflerinde bulunuyoruz. İlgili tüm tarafların yer alacağı Doğu  Akdeniz Konferansı önerimiz, bu yöndeki irademizin tezahürlerinden biridir.  Hidrokarbon kaynaklarının adilane paylaşımına dair Kıbrıs Türk tarafının iş  birliği önerisi gibi bu teklif de hala masadadır ancak Kıbrıs Türkü'nün tüm iş  birliği çağrılarına kulak tıkayan Rum tarafı sonbaharda sondaj çalışmalarına  yeniden başlayacağını duyurdu. Kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğinin,  kimin gerginliği artırdığının muhakemesini uluslararası toplumun vicdanına  bırakıyorum. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz haklarımızı  korumak adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Ülkelerimizi tek taraflı  kararlarla yolundan çevirebileceklerini sananlara diplomasi ve ekonomi başta  olmak üzere her alanda gerçekleri göstermek boynumuzun borcudur."
 
Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür"
Erdoğan, içeride ve dışarıda bugünkü ziyaretlerinden rahatsızlık  duyanlar olduğunu bildiklerini belirterek, "Bu çevreler, ilk günden itibaren  ziyaretimizi ve şu tarihi bayram sevincimizi gölgelemek için ellerinden geleni  yaptılar. Nitekim bizim bu ziyaretimiz üzerine, hemen az önce ifade ettiğim gibi  Amerika'da bir kesim, Rumlarla ilişkileri güçlendirmek bahanesiyle harekete  geçti. Aralarında tescilli Türkiye düşmanlarının olduğu bazı isimler, güya  Türkiye'nin saldırganlığına karşı Rumlara ve Yunanlılara desteklerini ifade etmek  üzere bir konferans düzenlemiştir." ifadelerini kullandı.
 
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47 yıldır hala hazmedilemediğinin  anlaşıldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hiç kusura bakmasınlar değil 47, 147 yıl da 247 yıl da sürse, Kıbrıs  Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir. Hatta onlara  bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek, hem buradaki devleti  tanımaları hem de bu güzel coğrafyanın güzelliklerinden istifade etmeleri  çağrısında bulunuyorum. Bunun dışında ne dışarıdan verilen mesajların ne de  içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte  bir kıymeti yoktur. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kardeşliğini  örselemeye, dayanışmasını zayıflatmaya kimsenin gücü yetmez. Bizim muhabbetimiz  çıkar hesapları üzerine kurulu değildir. Bizim kardeşliğimizin hamuru,  şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla, halklarımızın  gayretleriyle yoğrulmuştur. Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür."
 
Erdoğan, Kıbrıs'ta çözümün, barışın ve istikrarın temelinde Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan daha da  güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin ilerletilmesinin yattığını  dile getirerek, bu hedefe ulaşmada tam bir seferberlik anlayışıyla çalıştıklarına  dikkati çekti.
 
Bugüne kadar el birliğiyle yürüttükleri çabaları, bundan sonra da  sürdürerek, büyük çaplı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan  Erdoğan, Mayıs'ta anavatanın suyunu KKTC'nin bereketli topraklarıyla buluşturacak  Sulama İletim Tüneli'nin açılışını yaptıklarını hatırlattı.
 
"Ne gerekiyorsa kararlılıkla hayata geçireceğiz"
Farklı alanlarda Kıbrıs Türk'ünün hayatına dokunan projelerin  açılışını da gerçekleştireceklerine vurgu yapan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti'nin kalkınması, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması  için ne gerekiyorsa kararlılıkla hayata geçireceğiz. Gizli, açık tüm baskı,  kısıtlama ve ambargolara rağmen Kıbrıs Türk halkının özgüvenini sürekli  artırarak, daha müreffeh yarınlara ulaşacağına inanıyorum. Bütün zorluklar,  unutmayın, geçici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise kalıcıdır." diye konuştu.
 
Mücahitler ve Mehmetçiklerin, bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının  geleceği için şehit olduklarını anımsatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Onların bıraktığı emaneti koruma sorumluluğu hepimize düşüyor. Bu  devlet, bu güzel ülke yeni nesillerle daha da güçlenecek, Doğu Akdeniz'de barışın  sembolü olacaktır. Barış Harekatı'nda Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü, egemenliği  uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi de  şükranla anıyorum. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal  Savaşı'mızın kahramanlarını da rahmet ve minnetle yad ediyorum. Daha nice  bayramları ve yıl dönümlerini birlikte kutlamayı Rabb'imden niyaz ediyorum. 20  Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'mız kutlu olsun, Kurban Bayramı'mız mübarek  olsun."
 
Törenden notlar
Erdoğan'a tören alanına gelişinde vatandaşlar sevgi gösterisinde  bulundu.
 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende,  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, tören birliklerini denetledi  ve halkı selamladı.
 
Tören, halk dansları gösterisi, Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen  bayrakların KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulması ve geçit töreniyle devam  etti.
 
Erdoğan ve Tatar, Türkiye ve KKTC bayrakları ile fotoğraf çektirdi.
 
Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı  Tatar'ın eşi Sibel Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet  Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler  Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve  Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve  Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,  kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP  Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı  Oğuzhan Asiltürk, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.
 
Törende, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan  Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı,  bakanlar, milletvekilleri, KKTC'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,  Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri  Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu  Topaloğlu, gaziler ve vatandaşlar da yer aldı.
 

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